Видится с родными, а шансов выйти по УДО на Новый год нет: адвокат Блиновской рассказала о ее буднях в СИЗО

Блиновская видится с родными, а шансов выйти по УДО на Новый год нет: адвокат «королевы марафонов» рассказала о ее буднях в СИЗО. По словам Натальи Сальниковой, блогер чувствует себя удовлетворительно и на условия не жалуется.





«Елене по разрешению суда не запрещены свидания с родными, звонки. Все, что ей положено, она и получает. Я не слежу, когда она последний раз виделась с детьми или мужем. Но ее права никак не нарушаются. Поэтому какие-то свидания точно проводятся!» — заявила Daily Storm адвокат.





Адвокат сообщила, что они с подзащитной ждут 13 октября, когда Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор. Но условно-досрочное освобождение (как об этом писали СМИ) в 2025 году Блиновской точно не светит, заметила она.





«Для того чтобы ставить вопрос об УДО, нужно сначала, чтобы приговор вступил в законную силу», — пояснила Сальникова. Она отметила, что после этого нужно будет собрать очень много документов: «Ну как можно говорить про освобождение на Новый год? Нет, конечно! Это абсурд какой-то вообще!»





«Это очень долгая история. Ради Елены Блиновской вряд ли суд вдруг возьмет и начнет что-то слушать очень быстро. Потому что заявлений много поступает. Опять же, вопрос с УДО рассматривает суд по месту отбытия наказания. А мы не знаем, где Блиновская будет отбывать наказание. Может, во Владимире, в Подмосковье, а может, в каком-то другом регионе. У человека нет права выбрать место в данном случае. Это решение ФСИН. И никто не знает, что они решат», — добавила защитник «королевы марафонов».





В начале сентября арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний «Сады Адыгеи», «Аквакультура» и «Перспектива», которые, как считают правоохранители, входили в схему дробления бизнеса Блиновской.





Сама блогер признана виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По версии СК, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты в размере 906 миллионов рублей и незаконно легализовала 706 миллионов рублей.





Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил на нее штраф один миллион рублей и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Она до сих пор в СИЗО.





Обвинение требовало для блогера шесть лет колонии с уплатой штрафа и конфискацией имущества. До этого Блиновская слезно просила суд отсрочить отбывание наказания из-за наличия у нее несовершеннолетних детей. В ноябре 2024-го по решению суда блогер была признана банкротом.