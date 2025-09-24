«У него всегда продуманы шаги наперед»: адвокат экс-чиновника Росреестра Авакяна не верит в его самоубийство

Адвокат бывшего сотрудника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авакяна заявила, что не верит в его самоубийство. По словам Натальи Черниковой, Авакян не боялся отсидки, не жаловался на депрессию и у него были продуманы шаги наперед.





До этого Telegram-каналы писали, что Авакян 23 сентября сбежал из зала суда в Петербурге и укрылся в генконсульстве Армении. Потом мужчина якобы заперся в туалете, а его тело нашли через час.





«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о суициде. Не видела ни его фото в туалете, ни нож окровавленный», — сказала Daily Storm Черникова.





Она заметила, что люди, которые знали Авакяна и общались с ним, не поверят в его суицид. «Он человек, не склонный к самоубийству! Из такой категории людей, что никогда не был даже грустным. И в депрессии я его никогда не видела. У него всегда были продуманы шаги наперед. Он жил всегда какими-то идеями. И вдруг пойти в туалете убиться?.. Мое личное мнение: нет», — призналась адвокат.





«У Авакяна действительно были быстрый ум и быстрое реагирование на ситуацию. А с учетом его эрудиции, образования и прочих талантов, конечно, он мог попытаться найти выход из ситуации. Но это [суицид] не тот выход! Он маму свою, например, очень любил», — вспомнила Черникова. С женой же, по словам адвоката, Борис официально развелся, когда уже находился под стражей.





Авакян — один из фигурантов дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. В августе он заключил контракт на участие в СВО, но позднее расторг, и дело в отношении мужчины возобновили.





Но вероятный тюремный срок Авакяна не тяготил, полагает его адвокат: «Я не припомню, чтобы Борис Арменович чего-то боялся в жизни, в том числе никаких отсидок. Он ведь с 2021 года находился под стражей».





Адвокат добавила, что ей было очень комфортно работать с Авакяном, поскольку он умный человек. Было интересно обсуждать направления его защиты, поставленные им задачи, сказала Черникова. Она отметила, что у подзащитного всегда было хорошее настроение и планы на будущее.





Наталья Черникова защищала интересы 43-летнего Авакяна после того, как его этапировали из Москвы в Петербург. 23 сентября Авакяна должны были арестовать в Кронштадтском районном суде. Но во время заседания экс-чиновник попросил у конвоя разрешения выйти покурить и, вместо того чтобы вернуться, исчез. Позже выяснилось, что Авакян скрывается в консульстве Армении.





На родине против него также открыты уголовные дела о незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов. Авакян говорил, что добивается экстрадиции.