Новости
Новости 18+
St
В Минобороны рассказали, почему в суворовском училище отказались от чипов для формы
18+
Отслеживание снаряжения с помощью чипов— технология, которая могла бы кардинально изменить подход к учету военного имущества Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин
Общество

В Минобороны рассказали, почему в суворовском училище отказались от чипов для формы

Отслеживание снаряжения с помощью чипов— технология, которая могла бы кардинально изменить подход к учету военного имущества

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

Отслеживание вещевого имущества с помощью встроенных чипов рассматривалось в армии как один из способов модернизации учета. Однако в Министерстве обороны признали: эксперимент, запущенный еще в 2015 году в Уссурийском суворовском училище, не прижился.


Как следует из ответа пресс-службы Восточного военного округа на запрос Daily Storm, причиной стала не техническая неудача, а улучшение бытовых условий курсантов.


«Эксперимент по использованию чипов в 2015 году для персонального учета вещевого имущества в Уссурийском суворовском военном училище был признан нецелесообразным, так как училище было обеспечено современными стиральными машинками», — говорится в ответе.


В Минобороны пояснили, что необходимость сдачи формы в прачечную отпала. Теперь каждый курсант может постирать свою форму индивидуально.


Напомним, о начале этого эксперимента сообщала «Комсомольская правда», чипы вшивали в нательное и нижнее белье курсантов. Как тогда сообщалось, целью нововведения был персональный учет вещей.

Инициатива подавалась как часть процесса внедрения современных технологий в армейский быт для повышения эффективности контроля.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#армия #курсант #чипы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...