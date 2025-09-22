Константин Мирошник отреагировал на бесчеловечный удар украинских дронов с фугасными боезарядами по поселку Форос и рассказал о самой южной части Крыма. В результате атаки погибли три человека, 16 ранены. Повреждены школа и санаторий. «А ведь когда-то я мечтал учиться возле моря... — говорит Константин. — Но они это от бессилия! Ведь победа уже близко».
— Константин, здравствуйте! В Крыму снова неспокойно...
— Да, Форос! Беспилотники ударили по школе! И это акт отчаяния. Акт отчаяния киевской верхушки.
Мы словно в мае 1945-го. До 9-го совсем чуть-чуть, и они уже не знают, что им предпринять, и бьют по самому прекрасному месту на земле! Это Южный берег Крыма, где люди всегда чувствовали себя в безопасности. Где они отдыхают, живут и набираются сил.
Этим местом вдохновлялся Иван Айвазовский. Это место очень любили Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов... Они там встречались. Это место, откуда видна Форосская церковь. У нас даже есть такая картина, она называется «Да славен Бог». Этот храм словно парит, словно возвышается над миром.
Это самое чудесное место! Крым — это орден на груди планеты, и второго такого уже нет. Кто-то говорит, что он похож на Италию, кто-то — на Турцию... И вот, они по нему бьют!
— А вам было что-то слышно? Например, звуки сбивания?
— Мы слышим тарахтение беспилотников. Такой звенящий гул... А вот эти как-то пролетели. Но мэр Ялты Янина Павленко все держит под контролем.
Те, кто это сделал, — настоящие преступники! Я думал, как это прекрасно — учиться в школе рядом с морем. На перемене можно сбегать искупаться. А тут беспилотник влетает прямо в окна!
— К счастью, дети живы. А что говорят крымчане? Есть ли паника?
— Нет, люди абсолютно не боятся. Наших людей не запугать ничем! Они уверены в победе и любят Россию, любят свою Родину.
Вот говорят, что Крым отжали... Да никто ни у кого ничего не отжимал! Крым сам вернулся домой.
Если бы люди не хотели голосовать, они бы все сидели по домам. И никто бы не пошел — в том 2014-м!
Но пошли все, даже последние алкаши.
Даже самые старенькие бабушки и дедушки! Им говорили: «Не ходите. Мы принесем вам урну для голосования».
Но они — нет. Они вставали с самого утра, надевали самую красивую одежду и шли отдавать свои сердца за Россию. Это был акт возвращения домой. Возвращения к родителям! Потому что за время этой независимости они наелись этого всего. Нахлебались. И вернуться — это было счастьем.
А вспомнить депортацию крымских татар? Какое это было горе!
Теперь у них свой телеканал. Их язык признан государственным. Им построили новую мечеть, и каждое первое воскресенье августа они собираются в селе Ворон, чтобы помянуть своих предков.
Прошлое, как известно, не исправишь, а жизнь — она вот сейчас, и надо жить! Жаль, что преступное руководство братской нам Украины никак не остановится и продолжает наносить свои удары.