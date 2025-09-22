Это самое чудесное место! Крым — это орден на груди планеты, и второго такого уже нет. Кто-то говорит, что он похож на Италию, кто-то — на Турцию... И вот, они по нему бьют!





— А вам было что-то слышно? Например, звуки сбивания?





— Мы слышим тарахтение беспилотников. Такой звенящий гул... А вот эти как-то пролетели. Но мэр Ялты Янина Павленко все держит под контролем.





Те, кто это сделал, — настоящие преступники! Я думал, как это прекрасно — учиться в школе рядом с морем. На перемене можно сбегать искупаться. А тут беспилотник влетает прямо в окна!





— К счастью, дети живы. А что говорят крымчане? Есть ли паника?





— Нет, люди абсолютно не боятся. Наших людей не запугать ничем! Они уверены в победе и любят Россию, любят свою Родину.





Вот говорят, что Крым отжали... Да никто ни у кого ничего не отжимал! Крым сам вернулся домой.





Если бы люди не хотели голосовать, они бы все сидели по домам. И никто бы не пошел — в том 2014-м!