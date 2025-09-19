Где в России живут потомки викингов, кто такой Рюрик и что думают о судьбах Родины те, в ком течет его кровь

Когда у России день рождения? Наверное, 12 июня, ответят некоторые. Но эта дата для большинства людей ни с чем торжественным не связана, а у многих вообще вызывает изжогу из-за Ельцина и лихих 90-х, когда появился этот праздник. Но на самом деле у России есть другая дата, подходящая под ДР, — 21 сентября 862 года легендарный Рюрик прибыл на княжение в Старую Ладогу. С этого эпизода начинаются все учебники по отечественной истории. Кем был знаменитый варяг и что после себя оставил? В скольких современных россиянах течет кровь этого правителя и как живут современные Рюриковичи?

Насколько сильно влияние викингов на Русь





На Руси скандинавов знали как варягов, русов или колбягов, а мы их знаем как грозных воинов с севера и основателей нашей государственности. Во всяком случае, так утверждается в ряде официальных источников и учебников.

До сих пор доподлинно неизвестно, кем были Рюрик и его дружина, которые были призваны на Русь. По словам эксперта по викингам из Института всеобщей истории Елены Мельниковой, все известные данные о Рюрике взяты из легенд конца IX века, которые в XI веке переписали летописцы. За этот промежуток история могла забыться или видоизмениться, однако основные моменты подтверждает археология.





Сказание о Рюрике складывалось на северо-западе восточной Европы в районе Ладоги, где проходил важнейший торговый путь c Балтики до Каспийского и Черного морей. Это так называемый путь из варяг в греки, соединявший цивилизации Севера и Юга. Есть свидетельства того, что скандинавские отряды активно им пользовались для торговли и налетов. Одним из таких был и отряд Рюрика.





«Откуда появился, сказать просто невозможно. Но большая часть скандинавов приходила из средней Швеции, оттуда удобнее всего было сюда попадать. Имя Хрерик, от которого пошло имя Рюрик, известно в Швеции. Оно встречается много раз на памятниках тех времен. Рюрик договорился с местными жителями и стал править небольшой территорией. Когда сказание пришло к летописцу, то Рюрик предстал перед ним не как викинг-бандит, а как законный правитель, который заключил договор», — рассказала историк Мельникова.