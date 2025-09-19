Школьники из Хабаровского края сшили 45 пар нательного белья для участников СВО

Семиклассники из Хабаровского края сшили 45 пар трусов для бойцов СВО. Об этом Daily Storm рассказала инициатор идеи, руководитель волонтерского движения «Своих не бросаем» Галина Мурашова.





«Закончился учебный год, нужна была помощь. Когда школа рядом, можно попросить посодействовать в течение учебного года. А когда учебный год закончился и наступило лето, мне нужны были помощники. Оказалось очень легко организовать молодежь. Моей помощницей в этом деле стала моя дочь, ей тогда было 15 лет. Она стала агитировать своих друзей. Помогали с упаковкой гуманитарки, написанием писем. Это стало приобретать систематический характер. С началом учебного года стали приходить классами. Детям хотелось участвовать», — рассказала Мурашова.





Волонтер отметила, что в селе Новый Ургал организована целая мастерская рукоделия, где делают все для нужд фронта. Например, уже два года там изготавливают сухой душ. Делают также и самодельные игрушки. В соцсетях она назвала это «примером патриотизма и трудолюбия».





«45 пар трусов — столько успели за урок сделать. Сейчас мы начинаем плести масксети «под городские развалины». Это из вторсырья делается: пенопласт, колготки, бутылки. Пенопласт защищает от тепловизоров. Выглядит такая сеть как городские развалины», — делится женщина.





В газете «Дальневосточная магистраль» писали, что Галина Мурашова — железнодорожник в третьем поколении, на дороге она трудится уже 23 года. Когда началась СВО, женщина с друзьями создала в мессенджере чат, к нему быстро присоединились люди, которые выразили готовность помочь.





В июне 2025-го проект Галины Мурашовой «Мастерская СВО» победил на конкурсе грантов благотворительного фонда «Почет». На выделенные средства волонтеры закупили материалы для изготовления 22,5 тысячи наборов «сухого душа». Волонтерский труд железнодорожницы отметило и Министерство обороны РФ. Галину Мурашову наградили медалью «За помощь и милосердие». Она также получила благодарственное письмо начальника Дальневосточной дороги Евгения Вейде.