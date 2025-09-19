В комитете Госдумы по экологии объяснили, какие антикафе с животными должны остаться, а какие нужно закрыть

Депутаты Мосгордумы на круглом столе в Московском зоопарке 18 сентября призвали запретить заведения, где можно играть и трогать зверей. Такие места по сути не отличаются от контактных зоопарков, которые запрещены в России с 2020 года из-за жестокого обращения с животными. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов объяснил Daily Storm, какие кафе с животными, по его мнению, должны остаться, а какие нужно закрыть.





Владимир Бурматов считает, что оставить нужно только антикафе, которые занимаются пристройством живущих в них кошек.





«Помещение, где несколько кошек, которые нуждаются в пристройстве в добрые руки. Там и кафе как такового нет, чай там можно попить, пока ты играешь с животным. По большому счету, они являются такой витриной приютов, но здесь разговор только про кошек, больше ни про кого. Потому что это единственные животные, которые в таких условиях могут адекватно существовать», — пояснил парламентарий.





Плюсы таких мест: туда можно прийти с ребенком и посмотреть, нет ли у него аллергии, как он взаимодействует с животным и насколько ребенок готов завести питомца.





В таких антикафе животные не служат инструментом зарабатывания денег и привлечения внимания к заведению.





«Там миссия другая — не зарабатывание денег, а пристройство. И, собственно, эти заведения не являются коммерческими, потому что на чем они зарабатывают? На чае? Ничего они на этом не зарабатывают. Вот таких заведений, хороших, немного. Но те, которые есть, надо сохранить, потому что у нас приюты переполнены несчастными бездомными кошками, которых через такие заведения очень эффективно пристраивают», — считает Бурматов.





С другими животными, кроме кошек, в кафе тяжело, потому что им нужен постоянный выгул. Кроме того, другие звери, в отличие от котов, не могут уходить от взаимодействия с людьми.





«Потому что кошка забралась куда-нибудь — и все, а еще в таких местах есть укрытия для кошек. Не хочет она взаимодействовать — не будет этого делать. У собак, например, нет таких возможностей. Поэтому даже в отношении собак я не готов сказать, что видел хорошие заведения», — отметил первый замглавы думского комитета по экологии.





Есть и плохие примеры антикафе. Но для их закрытия не нужно принимать отдельные нормы закона, потому что в СанПиНах есть соответствующие запреты и Роспотребнадзор эффективно помогает закрывать подобные заведения, заявил Бурматов.





«Что такое плохое антикафе? Это обычный ресторан, который для привлечения посетителей набивает туда, как правило, в абсолютно свинских условиях, животных. И чем экзотичнее животные, тем лучше, потому что владельцы считают, что так привлекут внимание большего количества посетителей. Но животные — это же не предметы интерьера, не разновидность мебели или украшения для стен. Это живые существа! И вот такие кафе — их однозначно надо запрещать!» — подчеркнул депутат.





Парламентарий привел примеры: ему поступали жалобы на кафе, где внутри колб с кальянами были разные животные, например, черепашки или рыбки. В некоторых кафе прямо в залах со столиками с едой жили осел или совы. В случае подобных обращений депутат передает запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор.





«Сотрудники Роспотребнадзора приехали туда, сделали предписание: «Или убирайте, или мы вас закрываем». Разговор максимально короткий в таких случаях», — рассказал Бурматов.