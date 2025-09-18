«Это дико»: профсоюзы раскритиковали идею «пивного перерыва» для москвичей

На Московском финансовом форуме прозвучала шуточная идея: а что если, как в Германии, внедрить в столице России «пивные» или «винные» перерывы для работников? Цель — повышение производительности труда. Хорошо поработал — хорошо отдохнул.





Эта инициатива была встречена в штыки ключевыми экспертами в сфере труда — представителями профсоюзов.





Александр Котов, председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов, считает: такой перерыв не нужен.





«Товарищи, которые в руках держат руль, водят спецтехнику, тяжелые машины, несут большую ответственность. Я категорически против. Всему свое время. В пятницу, как было в старые добрые советские времена, традиция продолжается. Это «день шофера». Когда неделя закончилась, можно отдохнуть, а в рабочее время употреблять алкоголь нельзя», — уверен он.





Его поддержал Андрей Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист».





«У нас нельзя этого допускать, наши люди не знают меры, — говорит он. — Представьте, что водитель автобуса или полицейский пропустили по кружечке и пошли на работу. Это дико! Теряется бдительность, человек может себя неадекватно вести. Это придумали враги, чтобы разложить нас изнутри».





Галина Юрова, заместитель председателя Профсоюза работников агропромышленного комплекса, подошла к вопросу с точки зрения культурных особенностей и приоритетов. Она отметила, что в странах с многовековыми традициями употребления алкоголя такая практика может быть уместна, но не в России.





«У нас сухой закон, и возникает вопрос к человеку, который выпивает пиво за обедом: он сможет приступить к своим обязанностям или нет? Я не представляю себе врача-хирурга, который идет на операцию и перед этим выпивает», — заявила Юрова.





Она также подчеркнула, что обществу было бы гораздо полезнее обсуждать другие инициативы: «Например, сокращенную рабочую неделю, что скажется на качестве выполнения профессиональных и семейных обязанностей. Либо вопрос об увеличении минимальной продолжительности отпусков... Вот это действительно важно для повышения производительности труда».





Таким образом, шуточное, на первый взгляд, предложение было воспринято профессиональным сообществом абсолютно серьезно. В условиях, когда значительная часть работников занята на должностях, требующих предельной концентрации, разговоры о «расслабляющих» перерывах сочли не просто несвоевременными, но и потенциально опасными.