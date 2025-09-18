Сын Юрия Лужкова возглавил отцовскую конную ферму, заметил Daily Storm. Последние несколько лет она была убыточна, но недавно начала приносить прибыль.





Речь о частном конном заводе «Веедерн», расположенном в Калининградской области. Специалисты растят лошадей для конного спорта. Одна из гордостей заводчиков — право разводить ганноверских жеребцов и кобыл и выдавать к ним документы немецкого образца, написано на сайте фирмы. Лошади этой породы имеют твердый характер и пользуются спросом среди спортсменов со всего мира.





Также организация владеет правами на бренд «Калининградская гречка «Медовые лужки». Крупу семья Лужковых продает с 2017 года, рассказывал журналистам бывший градоначальник.





Экс-мэр Москвы, увлекавшийся лошадьми, стал собственником конного завода уже на пенсии — в 2013 году. В декабре 2019-го политик ушел из жизни, после кончины Лужкова фирма перешла сначала его жене Елене Батуриной, а потом сыну, Александру Лужкову.