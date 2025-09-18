Сын Юрия Лужкова возглавил отцовскую конную ферму, заметил Daily Storm. Последние несколько лет она была убыточна, но недавно начала приносить прибыль.
Речь о частном конном заводе «Веедерн», расположенном в Калининградской области. Специалисты растят лошадей для конного спорта. Одна из гордостей заводчиков — право разводить ганноверских жеребцов и кобыл и выдавать к ним документы немецкого образца, написано на сайте фирмы. Лошади этой породы имеют твердый характер и пользуются спросом среди спортсменов со всего мира.
Также организация владеет правами на бренд «Калининградская гречка «Медовые лужки». Крупу семья Лужковых продает с 2017 года, рассказывал журналистам бывший градоначальник.
Экс-мэр Москвы, увлекавшийся лошадьми, стал собственником конного завода уже на пенсии — в 2013 году. В декабре 2019-го политик ушел из жизни, после кончины Лужкова фирма перешла сначала его жене Елене Батуриной, а потом сыну, Александру Лужкову.
Однако все это время Александр Лужков лишь выступал владельцем. Руководить компанией мужчина начал только 15 сентября 2025 года, сменив на посту гендиректора Тимура Шогенова, бывшего помощника Лужкова-старшего.
Последние несколько лет заводчики несли большие потери. Так, с 2020 года года компания отчитывалась об убытках на десятки миллионов рублей. Но в 2024-м руководство сообщило о чистой прибыли на сумму более чем в 200 миллионов рублей.
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992-го по 2010 год. В 2010-м занимавший в то время пост президента России Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «утрата доверия».
После работы в правительстве Москвы градоначальник погрузился в фермерство и пчеловодство.
«Нужно иметь особую стойкость, чтобы сказать: «Все, я перестал заниматься политикой и начал заниматься тракторами», — говорил он в одном из интервью.
Жизнь Лужкова оборвалась на 84-м году. Он умер 10 декабря 2020-го в медицинской клинике Мюнхена после операции на сердце. Кроме конной фермы, политик оставил семье пасеку в Калужской области.