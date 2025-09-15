Российские рекламные фирмы, специализирующиеся на Instagram, начали закрываться

В России начали закрывать фирмы, занимающиеся рекламой в Instagram*. Вероятно, одним из первых стал сервис подбора блогеров EasyPRBot, который создала ныне находящаяся под следствием Александра Митрошина.





Раньше маркетологи использовали сервис для поиска Instagram-блогеров, смотрели в нем статистику, цены и отзывы. Однако с 1 сентября 2025 года вступил в силу запрет на рекламу в иностранной соцсети.





«Мы приняли решение приостановить работу EasyPRBot, чтобы не подвергать риску блогеров и рекламодателей. <...> Деньги за незавершенный месяц пользования сервисом были возвращены, подписки аннулированы», — говорится в сообщении администраторов EasyPRBot.





Сервис работал под юридическим лицом «Инновационные технологии для блогеров». В конце 2019 года его учредила Александра Митрошина с партнерами Андрем Крыловецким и Юлией Кортун. В 2021 году блогер покинула компанию, контроль над фирмой полностью перешел к Крыловецкому и Кортун.





В первый год работы сервис принес владельцам 3,6 миллиона рублей чистой прибыли. В 2021 году — 3,4 миллиона рублей. Однако в 2022-м, после блокировки Instagram, показатели упали до 950 тысяч рублей. А через два года организация зафиксировала убыток в 753 тысячи рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».





«Вы знаете, я имею что сказать, но не хочу это озвучивать», — заявил Daily Storm совладелец фирмы Андрей Крыловецкий. Юлия Кортун отказалась от комментариев.





Президент РФ подписал закон о наказаниях за рекламу на запрещенных ресурсах 7 апреля 2025 года. Для физических лиц предусмотрены штрафы в размере 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4–20 тысяч рублей, для компаний — 100–500 тысяч рублей. Под действие норм подпадают в том числе Instagram и Facebook*.





*принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ