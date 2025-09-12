(Не)детские ошибки: почему несовершеннолетние мигранты не могут поступить в школу

В этом учебном году детей-иностранцев принимают в школы только после экзаменов по русскому языку. Как заявили 10 сентября в Рособрнадзоре — более 87% детей, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены в учебные заведения. Основную часть несовершеннолетних просто не допускают до экзаменов из-за того, что их родители неправильно оформляли документы. Пытаются ли приезжие разобраться с новыми правилами, и какие ошибки допускают дети уже на экзаменах? На эти и другие вопросы Daily Storm ответили три директора школ Московской области.





Собеседники издания попросили об анонимности. Мы изменили их имена и фамилии. Чтобы оставить спикеров инкогнито, мы также не называем номера школ и районы. Во всей области работает не больше 20 центров тестирования.





Родители стали ответственнее подходить к зачислению в школы





После введения обязательных тестов по русскому родители-мигранты перестали надеяться на авось, рассказывают собеседники Daily Storm. Взрослые со скурпулезностью собирают документы, ищут репетиторов и изучают демонстрационные варианты заданий. Как рассказывают директора, им важно реально оценить, в какой класс может пойти ребенок.





«Раньше к нам приводили детей, которые плохо говорили на русском или слабо знали программу своего возраста. Хоть они и освоили часть предметов у себя в стране, в общении с одногодками ребята чувствовали дискомфорт и часто уступали им в уровне знаний», — вспоминает Евгения Иванова, директор школы, которая находится на юго-западе Московской области.





По ее словам, педагогам приходилось буквально уговаривать родителей направлять в классы помладше. Сейчас же ситуация изменилась.





«Когда появились тесты, взрослые стали более адекватно оценивать возможности детей. Мамы и папы понимают, что ребят примут только в те классы, в которых они способны учиться», — подчеркивает Иванова.





Поступление в школу перестало быть формальной процедурой. На этом фоне педагоги уже заметили снижение числа иностранных учащихся.





«В нашей школе достаточно большое количество иностранцев. Примерно 10% от общего числа учеников, по три-пять человек в каждом классе. По сравнению с прошлыми годами к нам пришло на 30% меньше детей-мигрантов», — уточняет Светлана Полежаева, руководитель учебного заведения на юге Московской области.





Впрочем, в последние годы в принципе снижается количество первоклашек, подчеркивает Алина Дмитриева, чья школа находится в районе рядом с Москвой. По ее мнению, это связано с глобальным демографическим спадом.





«Да, у нас тоже стало меньше первоклашек из других стран. Но в моей школе всегда было мало приезжих. Дело в том, что в нашем районе дорогое жилье, и тут мало мигрантов», — подтверждает Евгения Иванова.





Почему немногих допускают до экзамена





В Рособрнадзоре 10 сентября заявили, что за апрель — август 2025 года всего в школы России подали 23 тысячи заявлений на поступление детей-мигрантов. Из них только 8223 заявки содержали полный пакет документов. Бюрократия и формальности отсекают большинство претендентов еще до теста, говорят директора.





«Не могу точно сказать, на какое число иностранных детей подали бумаги к нам, но на экзамены пришли всего семь ребят: по два в первый, второй, третий классы и один — в седьмой. Остальных не допустили. Там очень сложная процедура, требующая соблюдения около 20 пунктов. Нужно большое количество документов», — объясняет Светлана Полежаева.





Помимо прочего, родители должны подать копии бумаг, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав несовершеннолетнего, разрешение на нахождение семьи в России, а также медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний.





«Скорее всего, не всем родителям удается собрать пакет документов и правильно подгрузить его через «Госуслуги». Заявленный в правительстве список исчерпывающий и не излишне большой. Обязательно нужно официальное подтверждение законности нахождения в стране. А дети должны быть здоровы, чтобы школы не закрывали после вспышек инфекций. Например, когда из-за вируса кори все классы уходят на дистант», — считает директор.





По словам Евгении Ивановой, в 2025 году в их школе допустили до экзамена лишь четверть детей: «В нашу школу направляли документы не более 30 человек. До заданий допустили только семь первоклашек. Остальные совершили ошибки, когда подавали бумаги».





Полежаева отмечает, что родители до последнего пытаются разобраться в бюрократических аспектах. Порой в школах идут на уступки и помогают правильно подать заявление. Педагог вспоминает, что однажды в их учебное заведение поступал ребенок из кубинской семьи. Чтобы объяснить взрослым, какие ошибки допустил ребенок, коллективу пришлось найти учителя испанского.





Согласно данным Рособрнадзора, из 8223 человек, которым одобрили тестирование, дошли до экзаменационных кабинетов 5940 детей. С заданиями успешно справились 2964 ребенка — 50%.





Педагоги отметили, что зачастую дети неправильно склоняют слова по падежам или ошибаются с подбором окончаний слов.





«У нас из семи человек не сдал экзамен только первоклашка. У ребенка были проблемы с согласованием рода и числа предметов в устной части экзамена. Например, на вопрос: «Какого цвета кошелек?» — такие ученики отвечают: «Зеленая», — рассказала Светлана Полежаева, руководитель учебного заведения на юге Московской области. Остальные собеседники не стали уточнять число незачетов.





Всего для школ 55 населенных пунктов Московской области чиновники развернули 18 центров тестирования. К подавляющему большинству из них прикреплены по несколько муниципалитетов, следует из перечня Минобразования региона. Пока количества учебных заведений более чем достаточно, подчеркивают руководители учреждений.





«Новые правила значительно облегчили нашу работу. Раньше школы изучали документы иностранцев. Следили за законностью их пребывания в стране и принимали ответственное решение: зачислять или нет. Мы даже учились выявлять поддельные бумаги и вызывали полицию, когда находили фальшивки. Теперь документами занимаются профильные ведомства, а мы организуем экзамены», — подытожила Полежаева.





Иванова поддержала коллегу. Однако руководитель школы обратила внимание на еще одну проблему в сфере образования. Женщину беспокоит, что в учебные заведения продолжают приходить семьи мигрантов с паспортами РФ. По ее словам, некоторые с трудом говорят по-русски. «Как они получили гражданство?!», — задается риторическим вопросом женщина. Отказать таким людям в приеме ребенка на учебу уже нельзя.