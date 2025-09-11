Депутат Милонов: Использую iPhone как навигатор для мотоцикла

Российские парламентарии не спешат покупать презентованную компанией Apple новинку. Статусный гаджет уступает место другим смартфонам. Депутаты Государственной думы не считают, что iPhone нужно убрать из России, но за модой не гонятся.





Светлана Бессараб заняла принципиальную позицию: «Ничего запрещать в России не стоит, пусть люди сами голосуют своим рублем, сами выберут. Запрещать можно только в ответ на какие-либо действия». Ее поддержал Виталий Милонов, но отметил, что iPhone в России — это «девайс с урезанной функциональностью», где «многие удобные вещи нам недоступны. Это больше про то, что ты несешь в руках [как статус]».





В вопросе личного интереса к новинке депутаты проявили единодушие. Никто из опрошенных не планирует приобретать iPhone 17. Причины у всех разные.





Милонов признался, что регулярно отслеживает технические новинки, но официальные презентации iPhone — это «набор маркетинговой белиберды, которая не имеет общего с практическими ощущениями». Вместо этого он предпочитает «китайский флагман», камера которого, по его словам, превосходит айфоновскую. О покупке новинки он говорит: «Не знаю, стоит ли на это тратить огромные деньги. Подожду, пока будет серый ввоз с дисконтом, может, куплю». Но айфоном все же пользуется — гаджет у парламентария синхронизирован с гарнитурой на мотоцикле и работает как навигатор.





Бессараб также пока не планирует приобретать новый телефон, по ее словам, сейчас у нее «удачная версия», которая вполне устраивает. Однако одну новинку Apple она все же присмотрела: «Появление наушников с возможностью перевода меня очень заинтересовало. Когда они появятся в России, я их обязательно приобрету».





Не покупает айфоны и Анатолий Вассерман, у него другие модели, пояснила пресс-секретарь политика.





C 1 сентября 2025 года все смартфоны и планшеты в России должны продаваться с предустановленным RuStore. Программа работает на Android-устройствах, но не поддерживается на iOS. Из-за этого в интернете появились опасения, что iPhone в России могут запретить. Если Apple предоставит возможности установки отечественного приложения, продажи не прекратятся.