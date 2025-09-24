Новости
«112»: Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым
Предварительно, его тело обнаружено в здании консульства Армении в Петербурге Коллаж: Daily Storm
Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна, по предварительным данным, нашли мертвым, пишет «112». Отмечается, что его тело обнаружили в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге.


Издание  «78.ру» сообщило, что к консульству Армении, где накануне скрылся Авакян, прибыли скорая и МЧС. 


23 сентября Авакян был доставлен в суд города Кронштадта для избрания меры пресечения. Сообщалось, что ему удалось сбежать и укрыться на территории консульства Армении. 


Бывший чиновник был фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей.

