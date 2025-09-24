«112»: Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Авакяна нашли мертвым

Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна, по предварительным данным, нашли мертвым, пишет «112». Отмечается, что его тело обнаружили в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге.





Издание «78.ру» сообщило, что к консульству Армении, где накануне скрылся Авакян, прибыли скорая и МЧС.





23 сентября Авакян был доставлен в суд города Кронштадта для избрания меры пресечения. Сообщалось, что ему удалось сбежать и укрыться на территории консульства Армении.





Бывший чиновник был фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 миллиарда рублей.