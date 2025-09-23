В Новосибирском зоопарке начался пожар, из огня спасли быка и верблюда

Пожар произошел в зоопарке имени Шило в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Огонь распространился на площадь 180 квадратов, в том числе на два вольера. В ведомстве уточнили, что из горящих построек были спасены бык, верблюд и три козы. Всего в тушении задействованы более 30 человек и 10 единиц техники. На данный момент пожар локализовали, угрозы его дальнейшего распространения нет.





По информации «Комсомольской правды», несколько животных погибли. Речь идет об оленях и козлах. Официально это не подтверждено.





В региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку. Прокуроры оценят соблюдение требований пожарной безопасности, а также действия должностных лиц, которые отвечали за объекты, где начался пожар.