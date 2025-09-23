Новости
Новости 18+
St
Отопление в Москве начнут включать 24 сентября
18+
В первую очередь тепло поступит в детсады, школы и больницы undefined
Новости

Отопление в Москве начнут включать 24 сентября

В первую очередь тепло поступит в детсады, школы и больницы

Власти Москвы начнут включать отопление с 24 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.


«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться», — написал глава города.


Он уточнил, что сначала тепло появится в детсадах, школах и больницах, а уже после этого в жилых домах. Всего процесс включения отопления займет несколько дней.


К началу осенне-зимнего сезона было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #отопление #сергей собянин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...