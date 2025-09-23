Отопление в Москве начнут включать 24 сентября

Власти Москвы начнут включать отопление с 24 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





«Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться», — написал глава города.





Он уточнил, что сначала тепло появится в детсадах, школах и больницах, а уже после этого в жилых домах. Всего процесс включения отопления займет несколько дней.





К началу осенне-зимнего сезона было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.