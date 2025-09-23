Новости
Новости 18+
St
Лариса Долина назвала кинопарк «Москино» грандиозной площадкой
18+
Она поблагодарила власти города за развитие этой сферы undefined
Новости

Лариса Долина назвала кинопарк «Москино» грандиозной площадкой

Она поблагодарила власти города за развитие этой сферы

Кинопарк «Москино» представил концертную площадку, которая является данью уважения отечественному кинематографу. Об этом в День города Москвы журналистам сообщила народная артистка России Лариса Долина.


«Впечатляет очень. Хорошо, что вообще московские власти заботятся даже и об этом, потому что это важно. Во-первых, здесь можно погулять, во-вторых, посмотреть то, что здесь настроили, это ведь очень важно. И еще одна лишняя концертная площадка для всех, кто выходит на сцену в самые знаменательные дни Москвы, ну, и, конечно, дань нашему кинематографу», — цитирует ее АГН «Москва».


В Москве 13 и 14 сентября отпраздновали 878-летие города. Одним из ключевых мест проведения праздника стал кинопарк «Москино», где гостей ждали иммерсивные шоу, мастер-классы и выступления известных артистов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #лариса долина #москино
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...