Лариса Долина назвала кинопарк «Москино» грандиозной площадкой

Кинопарк «Москино» представил концертную площадку, которая является данью уважения отечественному кинематографу. Об этом в День города Москвы журналистам сообщила народная артистка России Лариса Долина.





«Впечатляет очень. Хорошо, что вообще московские власти заботятся даже и об этом, потому что это важно. Во-первых, здесь можно погулять, во-вторых, посмотреть то, что здесь настроили, это ведь очень важно. И еще одна лишняя концертная площадка для всех, кто выходит на сцену в самые знаменательные дни Москвы, ну, и, конечно, дань нашему кинематографу», — цитирует ее АГН «Москва».





В Москве 13 и 14 сентября отпраздновали 878-летие города. Одним из ключевых мест проведения праздника стал кинопарк «Москино», где гостей ждали иммерсивные шоу, мастер-классы и выступления известных артистов.