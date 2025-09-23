Генерал Картаполов рассказал, что призывников направят в приграничные с Украиной регионы

Призывники будут направлены на срочную службу в приграничные с Украиной области, а в Крым их не отправят. Об этом Daily Storm сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что осенний призыв не будет связан с проведением СВО.





«В зону спецоперации никто из них не поедет. Что касается приграничных регионов — они как служили, так и будут там служить. Это их обязанность. Понимаете, приграничные районы — они же большие. Поэтому в каких-то районах этих регионов срочники будут проходить службу, в каких-то — нет. Но если брать в целом эти регионы — конечно, солдаты там выполнять задачи будут. Потому что в них есть учебные подразделения, воинские части расположены. Но к СВО они [призывники] отношения иметь не будут!» — рассказал Картаполов.





«В Крыму срочников нет. Они все поедут на территорию РФ. Что касается новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) — там пока призыв не проводится», — добавил генерал-полковник.





1 октября в России начинается осенний призыв. Он продлится до 31 декабря 2025 года. На территориях Крайнего Севера его срок — с 1 ноября по 31 декабря.





Размер осеннего призыва в 2025 году еще не утвержден. В 2024 году общее число призванных на срочную военную службу составило 133 тысячи человек. Срок службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Отправки призывников начнутся с 15 октября.





Для призыва будут использоваться бумажные и электронные повестки, уточнил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Он отметил, что напечатанные повестки не теряют своей юридической значимости. После получения повестки у призывника будет 20 дней, чтобы явиться в военкомат.





Впоследствии осенний и весенний призыв могут заменить круглогодичным. Подобное предложение уже одобрил комитет Госдумы по обороне.