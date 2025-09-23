Трамп с трибуны ООН раскритиковал организацию за неэффективность и пообещал ввести пошлины против России

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. В своей речи он затронул несколько вопросов, в том числе украинский конфликт и санкции против России. Также президент США высказался о несостоятельности ООН. Подробнее — в материале Daily Storm.





Критика ООН





Трамп высказал критику в адрес организации, обвинив ее в бездействии по урегулированию мировых конфликтов. По его словам, организация не встала на сторону Штатов, ее не было в те времена, когда Вашингтону нужна была помощь в решении международных задач.





Политик рассказал о том, что от Всемирной организации он получил неработающие телесуфлер и эскалатор.





«Эскалатор шел вверх и остановился прямо посередине. Первая леди, если бы не была в такой отличной форме, она бы упала», — добавил Трамп.





Также он подверг резкой критике финансовую дисциплину организации, назвав ее работу примером масштабного расточительства. В качестве доказательства президент США привел историю своего участия в тендере на реконструкцию комплекса зданий ООН.





«Я сказал тогда, что сделаю все за 500 миллионов долларов, причем с гарантией. Но они решили пойти другим путем, который оказался куда дороже и при этом дал гораздо худший результат. В итоге у них были гигантские перерасходы и они потратили от двух до четырех миллиардов долларов», — заявил Трамп.





Он охарактеризовал тот проект как «настолько коррумпированный», что Конгресс США привлек его в качестве свидетеля для дачи показаний о «колоссальной трате денег».





По словам Трампа, эта ситуация является печальным, но типичным примером того, как устроены многие процессы в Организации объединенных наций, только в еще больших масштабах.





НАТО при Трампе





Президент США заявил, что при его руководстве НАТО достигла небывалой силы. Он заявил, что на июньском саммите почти все страны-участницы согласились по его инициативой по увеличению расходов на оборону с 2% до 5% ВВП.





«Это значительно укрепило наш альянс и сделало его самым мощным за всю историю», — заявил он с трибуны ООН.





Критика НАТО





Лидер США выразил недовольство тем, что страны НАТО продолжают закупать российские энергоносители. Он заявил, что его это очень беспокоит.





Война в Газе





В своем выступлении Трамп призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников. Он призвал начать переговоры как можно скорее.





Конфликт на Украине





Президент США подчеркнул, что он активно работает над прекращением украинского конфликта и отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.





«Я неустанно работаю над прекращением кровопролития на Украине. Я надеялся, что этот конфликт станет одним из тех, которые я смогу остановить. Мои отношения с президентом Путиным всегда были хорошими», — сказал политик.





В то же время он предупредил, что США готовы ввести серьезные пошлины против России, если она не согласится на завершение конфликта. Он также призвал Европейский союз присоединиться к ним:





«Для того чтобы санкции были результативными, европейские страны должны поддержать нас и принять аналогичные меры».





Критика Китая и Индии





Трамп раскритиковал Индию, Китай и ряд стран НАТО за покупку российской нефти, назвав это непростительным. По его словам, именно эти государства спонсируют украинский конфликт.





«Китай и Индия являются основными спонсорами, продолжая покупать российскую нефть. Даже некоторые страны НАТО не полностью отказались от российских энергоносителей», — заявил президент.





Он отметил, что узнал о закупках партнеров по НАТО около двух недель назад, и это его разочаровало. По мнению Трампа, эти страны «финансируют войну против самих себя».





Ядерное оружие





Высказываясь на тему ядерного оружия, американский лидер заявил, что оно может уничтожить весь мир и не оставить места для ООН. Также политик раскритиковал разработку биологического оружия, назвав его «ужасным».





«Биологическое оружие ужасно, а ядерное — еще хуже. Мы должны остановить разработку ядерного оружия. Его использование может привести к концу света и исчезновению ООН», — сказал Трамп.





Он объявил, что администрация США возьмет на себя руководство международными усилиями по контролю за биологическим оружием и создаст новую систему верификации на базе искусственного интеллекта. Этой системе, по его словам, смогут доверять все мировые лидеры.





Главные враги Европы





Трамп назвал миграционный кризис и энергетические проблемы ключевыми угрозами для европейских стран. По его мнению, эти два фактора образуют «двуглавого монстра», который наносит серьезный ущерб стабильности региона.





Он охарактеризовал принцип открытых границ как «неудачный эксперимент», который необходимо немедленно прекратить.





«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Ваши страны катятся в ад», — заявил американский лидер, сославшись на статистику преступлений с участием мигрантов.





В качестве успешного примера Трамп привел действия своей администрации, которые, по его словам, позволили «быстро положить конец неконтролируемой миграции» в США за счет жестких мер, включающих задержание и депортацию.