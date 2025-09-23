Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

Российский актер Александр Панкратов-Черный был срочно госпитализирован. Об этом сообщили в Курганской филармонии, где у артиста запланирован спектакль.





«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле «Женихи», не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе», — говорится в сообщении учреждения.





В филармонии заверили, что замена артиста не повлияет на качество постановки. Спектакль запланирован на 23 сентября. Билеты стоили от одной до 3,5 тысячи рублей. Артисту пожелали скорейшего выздоровления.