Польша решила открыть границу с Белоруссией, которая была закрыта из-за военных учений «Запад-2025»

Власти Польши возобновят работу пограничных переходов на границе с Белоруссией, которые были закрыты 12 сентября из-за учений «Запад-2025». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает телеканал TVP Info.





По словам политика, погранпереходы начнут работу в ночь на 25 сентября. Соответствующее распоряжение подпишет министр внутренних дел Марчин Кервиньский.





9 сентября премьер Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Эта мера была обусловлена проведением белорусско-российских учений под названием «Запад-2025». Министерство внутренних дел Польши тогда сообщало, что закрытие границы носит бессрочный характер и будет снято только после того, как власти оценят уровень безопасности в регионе.





В итоге в ночь на 12 сентября Польша закрыла все пограничные переходы на границе с Белоруссией. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе движение через польско-белорусскую границу было прекращено на КПП для грузового транспорта Кукурыки — Козловичи. Также были закрыты три погранперехода на железной дороге Кузница Белостоцкая — Гродно, Семянувка — Свислочь и Тересполь — Брест.