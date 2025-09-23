«Закинуть за губу важнее Польши»: Навроцкого уличили в употреблении стимулятора на Генассамблее ООН

Президента Польши Кароля Навроцкого обвинили в употреблении стимулятора во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Onet.





Поводом стала видеозапись, набравшая популярность в Сети, где запечатлено, как президент на форуме незаметно кладет себе в рот содержимое из небольшой коробочки.





Польские парламентарии сразу раскритиковали поведение главы государства. Депутат Роман Гертых из правящей «Гражданской коалиции» заявил, что поведение Навроцкого не похоже на использование никотинового стика.





«Любой человек, зависимый от табака, может продержаться несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, — это не табак», — написал политик в X.





Представитель коалиции «Левые» Томаш Треля в соцсетях также оценил случившееся как полную компрометацию главы государства, заявив, что для Навроцкого «закинуть за губу важнее Польши».





Напомним, что это не первый подобный случай в биографии политика. Во время предвыборных теледебатов весной этого года он также был замечен за тем, что положил себе в рот какую-то вещь. Тогда в Сети это вызвало волну предположений о том, что он употребляет наркотики. Навроцкий объяснил происходящее использованием никотинового пауча и позже сообщил об отрицательных результатах теста на наркотики.