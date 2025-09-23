«Мы не против появиться на 10 000»: мэр Архангельска прокомментировал идею Центробанка разработать новую купюру, на которой вместо города на Двине будет Северный Кавказ

Мэр Архангельска Дмитрий Морев прокомментировал инициативу Центробанка начать разработку новой купюры номиналом 500 рублей, на которой вместо его родного города будет изображен Северный Кавказ. И его мнение однозначно: почему бы и нет? Пусть будет и такая, а Архангельск можно будет изобразить на другой.

Пятисотка без Архангельска? Без памятника императору? Без Морского Речного вокзала и без парусного корабля? Эту банкноту можно узнать из тысяч!

Но, по словам градоначальника, он ответил бы так же, как и раньше, когда разговор об этом только начинался:

«Мы, конечно, горды тем, что туристы, и гости города, и сами архангелогородцы всегда фотографируются на фоне памятника Петру Первому с купюрой в руках. У всех, наверное, есть такая фотография на память. Но мы передаем эстафету Пятигорску».

Однако добавляет: было бы неплохо, если бы Архангельск появился на другой. Номиналом 10 000.

«Я не против!» — говорит он Daily Storm.

Напомним, что о разработке новой банкноты сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов. Она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что очень характерно для цветовой палитры банкнот образца 1997 года. Это сделано, чтобы люди могли легко распознать номинал.

«Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 руб, — заявил он РИА Новости. — В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование».