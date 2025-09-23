Продюсер: Киноплатформа «Москино» расширила возможности для съемок

Киноплатформа «Москино» предоставляет кинопроизводителям инструменты для быстрого решения различных задач, что значительно сокращает время подготовки к съемкам. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила главный продюсер компании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.





«Киноплатформа «Москино» работает так же, как МФЦ — одно входное окно, которое решает различные задачи, только для кинопроизводства. Это удобный поиск объектов, декораций, получение различных разрешений и согласование съемок (перекрытия, улицы Москвы, специальные объекты и так далее) через московскую киномиссию, необходимые услуги (поиск костюмов, техники, партнеров и так далее). Мы снимали свои проекты через платформу и в кинопарке, и на кинозаводе «Москино», получали различные разрешения и согласования для съемок в Москве. Коллеги работают оперативно и готовы в ручном режиме сопровождать наши съемки — это значительно сокращает время на подготовку к съемкам», — рассказала Клибанова.





Она отметила, что создание инфраструктуры кинокластера два года назад существенно расширило возможности для съемок, улучшив их технологическую, логистическую и финансовую составляющие.





Клибанова также подчеркнула, что гранты и поддержка от Москвы стимулируют производителей увеличивать объемы производства в городе и привлекать новых специалистов в индустрию.





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что киноплатформа «Москино» отметила свой второй день рождения. За это время она привлекла более 1,2 миллиона пользователей — как зрителей, так и кинематографистов.