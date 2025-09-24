«Депутаты пусть займутся тем, ради чего их избирали!»: в РПЦ ответили на предложение отдать им замок Пугачевой и переделать его в храм

Священник Павел Островский и руководитель Патриаршего архитектурно-реставрационного центра Троице-Сергиевой лавры Сергей Демидов оценили предложение Михаила Иванова изъять замок Аллы Пугачевой и переделать его в храм. По словам депутата, там необходимо демонтировать всю «готику», а потом возвести купола. Насколько это все реально? И нужен ли такой подарок самой церкви?





Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом) располагается на вершине холма и чем-то напоминает крепость. На входе в дом стоят свирепые гаргульи, а в холле — рыцарь. На нем — копия доспехов Генриха II.





Так же «пышно» и внутри. Дорогая мебель, буазери, деревянная резьба... Есть даже тотем в виде африканской головы! Видимо, чтобы охранять хозяйку.





И вот здесь устроить храм? Свят, свят, свят.





«У меня контрпредложение! — говорит Daily Storm священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский. — Это заняться депутатам тем, ради чего их и избирали. Я думаю, что общество будет этому только радо. Слишком много всего этого... Когда говорят что-то непонятное. Как будто самой церкви это прямо нужно!»

«Православный храм — это следствия возникновения общины, — поясняет он. — Вот появились христиане... Которые где-то живут... И так как они молятся Господу Богу, им захотелось построить храм. Тогда да.

А здесь — невежество депутата. Мог бы для начала проконсультироваться со священником. И ему бы подсказали, какая это дичь!»

Что скажет главный архитектор лавры?

Теоретически — возможно. Но зачем?!