«Депутаты пусть займутся тем, ради чего их избирали!»: в РПЦ ответили на предложение отдать им замок Пугачевой и переделать его в храм

Священник Павел Островский и руководитель Патриаршего архитектурно-реставрационного центра Троице-Сергиевой лавры Сергей Демидов оценили предложение Михаила Иванова изъять замок Аллы Пугачевой и переделать его в храм. По словам депутата, там необходимо демонтировать всю «готику», а потом возвести купола. Насколько это все реально? И нужен ли такой подарок самой церкви?
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом) располагается на вершине холма и чем-то напоминает крепость. На входе в дом стоят свирепые гаргульи, а в холле — рыцарь. На нем — копия доспехов Генриха II.
Так же «пышно» и внутри. Дорогая мебель, буазери, деревянная резьба... Есть даже тотем в виде африканской головы! Видимо, чтобы охранять хозяйку.
И вот здесь устроить храм? Свят, свят, свят.
«У меня контрпредложение! — говорит Daily Storm священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский. — Это заняться депутатам тем, ради чего их и избирали. Я думаю, что общество будет этому только радо. Слишком много всего этого... Когда говорят что-то непонятное. Как будто самой церкви это прямо нужно!»
«Православный храм — это следствия возникновения общины, — поясняет он. — Вот появились христиане... Которые где-то живут... И так как они молятся Господу Богу, им захотелось построить храм. Тогда да.
А здесь — невежество депутата. Мог бы для начала проконсультироваться со священником. И ему бы подсказали, какая это дичь!»
Что скажет главный архитектор лавры?
Теоретически — возможно. Но зачем?!
«Да все что хочешь можно переделать! Там же не целиком будет храм, а какие-то отдельные помещения... — говорит Сергей Демидов. — Но это огромная работа, которая будет стоить денег».
«Только я думаю, что это бред, — заявляет он. — Прежде чем что-то размещать в том замке, нужно решить вопрос с его изъятием. Чтобы был официальный документ. Законный, никем не обжалованный.
Совершенно бредовая идея! И потом, возьмет ли его РПЦ?»
Напомним, что до этого Иванов предлагал отключать по ночам интернет. По его мнению, это поможет вернуть традиции живого общения и повысит рождаемость. А еще раньше — запретить изображения пиратов и заменить их на иконы.
Он же предлагал снизить возраст брака с 18 до 16 лет и перестать показывать фильмы, в которых невеста сбегает от жениха прямо перед свадьбой.
«Ведь все они эксплуатируют сюжеты о метаниях, изменах и страхе перед обязательствами, — считает депутат. — Подобные истории, где женихи просыпаются в постели с незнакомками после мальчишников или невесты в последний момент решают сбежать, оказывают отрицательное воздействие на умы зрителей».