В Новосибирске Аллу Пугачеву приговорили к условному сроку за кражу телефона

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о краже мобильного телефона. Обвиняемая по делу — жительница города Алла Пугачева, не имеющая отношения к эстрадной певице.





Суд установил, что в ночь на 25 февраля Пугачева, находясь в травматологическом отделении городской больницы, похитила телефон у спящей соседки по палате, после чего покинула медучреждение. Причиненный ущерб оценили в 7085 рублей. Подсудимая полностью признала свою вину.





Суд признал Аллу Пугачеву виновной по статье о краже и приговорил ее к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.





