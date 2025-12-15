Новости
В Новосибирске Аллу Пугачеву приговорили к условному сроку за кражу телефона
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о краже мобильного телефона. Обвиняемая по делу — жительница города Алла Пугачева, не имеющая отношения к эстрадной певице.


Суд установил, что в ночь на 25 февраля Пугачева, находясь в травматологическом отделении городской больницы, похитила телефон у спящей соседки по палате, после чего покинула медучреждение. Причиненный ущерб оценили в 7085 рублей. Подсудимая полностью признала свою вину.


Суд признал Аллу Пугачеву виновной по статье о краже и приговорил ее к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.


Ранее также сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Владимиру Зеленскому по делу о взятке.

