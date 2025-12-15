Новости
Суд признал группу Pussy Riot экстремистской и запретил ее
Это произошло по требованию Генпрокуратуры undefined
Тверской районный суд Москвы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал объединение «Панк-группа Pussy Riot» экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.


Деятельность Pussy Riot на территории России запрещена. Иск о признании группы экстремистской и запрете ее деятельности был подан заместителем генпрокурора в конце ноября.


Ранее, в середине сентября, Басманный суд Москвы заочно приговорил участниц группы Марию Алехину, Тасо Плетнер, Диану Буркот и Алину Петрову к срокам от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о Российской армии.

