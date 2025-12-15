В Санкт-Петербурге ученик напал на учительницу с ножом

В Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на учительницу в школе №191 на Белорусской улице. Об этом сообщают местные издания «Фонтанка» и 78.ru.





По предварительным данным, нападение совершил девятиклассник, который пришел в учебное заведение утром, чтобы исправить контрольную работу. Как уточняют СМИ, подросток договорился о встрече с педагогом на 07:10. Когда учительница отвернулась, он нанес ей удар ножом.





И школьника, и педагога доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются. У преподавательницы диагностировали ранение в спину. Сам мальчик также получил травму — порез виска, но рана оказалась поверхностной.





В администрации Красногвардейского района Петербурга также подтвердили инцидент. Прокуратура района выясняет обстоятельства происшествия. В ведомстве отметили, что будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности.