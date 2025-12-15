Новости
Известный американский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе
Их мог убить собственный сын undefined
Тела известного американского режиссера, актера Роба Райнера и его жены Мишель были обнаружены в особняке в Лос-Анджелесе. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, супруги были найдены с ножевыми ранениями.


По данным журнала People, убийство, по предварительной версии, мог совершить их сын Ник. В публикации отмечается, что сын режиссера с подросткового возраста страдал наркотической зависимостью, однако прямой связи между этим фактом и преступлением не установлено.


Роб Райнер — режиссер культовых фильмов, таких как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Американский президент».

