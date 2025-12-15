Новости
The Guardian: Бывший президент Сирии Асад учится на офтальмолога и ведет «тихую жизнь» в России
Экс-президент Сирии Башар Асад, проживающий в России, вернулся к медицинскому образованию и сейчас учится на офтальмолога. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.


По данным издания, Асад углубляет ранее полученные медицинские знания, изучает русский язык и, вероятно, в будущем планирует лечить «представителей элиты». Семья бывшего политика, как утверждается, ведет «тихую роскошную жизнь» в закрытом комплексе в Подмосковье, мало с кем общается и не появляется на публике. Единственным публичным событием за последнее время стал выпускной дочери Асада из МГИМО.


Издание предполагает, что Асад смог перевести часть своего состояния в Россию, поэтому не нуждается в деньгах.


Ранее газета Zeit сообщала, что Асад живет в «Москва-Сити» и проводит часы за онлайн-играми, его семье принадлежат около 20 роскошных апартаментов.

