The Guardian: Бывший президент Сирии Асад учится на офтальмолога и ведет «тихую жизнь» в России

Экс-президент Сирии Башар Асад, проживающий в России, вернулся к медицинскому образованию и сейчас учится на офтальмолога. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.





По данным издания, Асад углубляет ранее полученные медицинские знания, изучает русский язык и, вероятно, в будущем планирует лечить «представителей элиты». Семья бывшего политика, как утверждается, ведет «тихую роскошную жизнь» в закрытом комплексе в Подмосковье, мало с кем общается и не появляется на публике. Единственным публичным событием за последнее время стал выпускной дочери Асада из МГИМО.





Издание предполагает, что Асад смог перевести часть своего состояния в Россию, поэтому не нуждается в деньгах.





Ранее газета Zeit сообщала, что Асад живет в «Москва-Сити» и проводит часы за онлайн-играми, его семье принадлежат около 20 роскошных апартаментов.