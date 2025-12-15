Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотников, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны России сбили 18 беспилотных летательных аппаратов, нацелившихся на Москву, ночью 15 декабря. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем сообщении.





Информации о пострадавших и разрушениях нет.





В Минобороны РФ заявили, что за ночь средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват целей осуществлялся с 23:00 14 декабря до 07:00 15 декабря.





Наибольшее количество дронов сбито над Астраханской (38 единиц), Брянской (25) и Московской (25) областями, при этом 15 БПЛА направлялись непосредственно к столице. Также атаки отражены над Белгородской, Ростовской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Рязанской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Каспийского моря.