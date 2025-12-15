Новости
Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотников, летевших на Москву
На местах падения обломков работают экстренные службы

Системы противовоздушной обороны России сбили 18 беспилотных летательных аппаратов, нацелившихся на Москву, ночью 15 декабря. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем сообщении.


Информации о пострадавших и разрушениях нет.


В Минобороны РФ заявили, что за ночь средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват целей осуществлялся с 23:00 14 декабря до 07:00 15 декабря.


Наибольшее количество дронов сбито над Астраханской (38 единиц), Брянской (25) и Московской (25) областями, при этом 15 БПЛА направлялись непосредственно к столице. Также атаки отражены над Белгородской, Ростовской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Рязанской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Каспийского моря. 

