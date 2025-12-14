Новости
Песков назвал заход «специалистов НАТО» на Украину триггером для начала СВО
Представитель Кремля напомнил, что уже тогда начались первые западные поставки вооружений Киеву undefined
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заход специалистов НАТО на территорию Украины стал триггером для начала специальной военной операции. Об этом Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 


Он пояснил, что речь шла о поступательном усилении присутствия альянса на Украине, которое Москва расценила как прямую угрозу. По словам Пескова, именно тогда начались первые поставки оружия Киеву. 


«Все это, конечно, создало угрозу для тех русских людей, которые жили на Украине», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.


Песков отметил, что, несмотря на мирные предвыборные обещания, президент Украины Владимир Зеленский продолжил курс на нарушение Минских договоренностей и эскалацию конфликта. 

