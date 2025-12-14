Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте о необходимости «готовиться к войне, которую пережили наши деды».





«К сожалению, господин Рютте делает такие безответственные заявления и просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был за ужас и что удалось нам сделать, чтобы спасти Европу от фашизма», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.





Представитель Кремля указал на то, что глава НАТО призвал Европу готовиться к войне, подобной той, которую пережило поколение времен Второй мировой. Песков отметил, что подобные слова можно расценивать как высказывание человека из поколения, которое уже успело забыть о масштабе и трагедии Второй мировой войны. При этом Песков напомнил, что Марк Рютте сам проживал в Нидерландах, одной из стран, пострадавших в тот период.





По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве давно привыкли к воинственной риторике со стороны руководства НАТО, однако на этот раз генеральный секретарь альянса «сам себя превзошел».