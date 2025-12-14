Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Об этом пишет The Financial Times.





По словам Зеленского, любой мирный план будет предполагать уступки, но Украине по-прежнему требуются гарантии безопасности от США и Европы.





«Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — а именно гарантиях, подобных статье 5 (нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс. — Примеч. Daily Storm), а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и другие», — сказал Зеленский журналистам в чате WhatsApp.





Он добавил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения по мирному плану, направленные Соединенным Штатам на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами.





Украинский президент подчеркнул, что «мирный план, безусловно, не будет таким, который всем понравится». По его словам, «в той или иной версии плана содержится много компромиссов».





В начале декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что среди членов альянса нет единого мнения по вопросу вступления Украины в НАТО.





*принадлежит организации Meta — признана экстремистской организацией и запрещена на территории России