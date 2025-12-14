Новости
В Татарстане столкнулись микроавтобус, грузовик и легковая машина, два человека погибли
Еще 12 человек получили травмы undefined
В Татарстане столкнулись микроавтобус, грузовик и легковая машина, два человека погибли

Еще 12 человек получили травмы

На 39-м км трассы Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском районе столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.


Два пассажира погибли — оба находились в микроавтобусе. Еще 12 человек получили травмы и ссадины. 


Из-за аварии на участке образовалась пробка длиной около пяти километров. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция попросила водителей не выезжать на дальние расстояния.


«Татарстан 24» пишет, что за минувшие сутки на дорогах Казани также произошло четыре ДТП, в которых получили ранения шесть человек.

