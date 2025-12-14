В Татарстане столкнулись микроавтобус, грузовик и легковая машина, два человека погибли

На 39-м км трассы Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском районе столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.





Два пассажира погибли — оба находились в микроавтобусе. Еще 12 человек получили травмы и ссадины.





Из-за аварии на участке образовалась пробка длиной около пяти километров. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция попросила водителей не выезжать на дальние расстояния.





«Татарстан 24» пишет, что за минувшие сутки на дорогах Казани также произошло четыре ДТП, в которых получили ранения шесть человек.