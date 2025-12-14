В Австралии в результате теракта погибли 12 человек, в том числе ребенок

В результате теракта в Сиднее погибли 12 человек, в том числе 10-летняя девочка и раввин. 29 человек пострадали.





Ликвидирован один из стрелков, открывших огонь по людям на пляже. Второй в критическом состоянии. В автомобиле, «связанном с погибшим преступником», нашли несколько самодельных бомб, сообщила полиция.





Премьер Австралии Энтони Альбанезе назвал нападение на участников еврейского праздника Ханука в Сиднее «актом злого антисемитизма, терроризма, поразившим сердце нашей нации».





Министерство по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Израиля обвинило австралийское правительство в поощрении нападений на евреев. По мнению ведомства, Канберра «делает все, что в ее силах, чтобы австралийские евреи не могли жить мирно и безопасно в собственной стране».