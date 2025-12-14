В Томске прошел пикет против блокировки Roblox

Пикет против блокировки игровой платформы Roblox прошел в Томске. Акцию по согласованию с властями организовал местный активист Антон Исаков. На улицу Высоцкого на окраине города вышли более 50 человек. Были как противники ограничения игровой платформы, так и сторонники, пишет «Коммерсантъ».





«Игрушка хорошая. Более того, большинством родителей игра одобряема. Во время игры задействуются сразу два полушария. Я вот попробовала поиграть, и у меня, честно говоря, мозг чуть не взорвался. Как это я должна — одной рукой одно, а другой другое, и это параллельно», — сказала одна из матерей на пикете.





Издание «Томск.ру» уточняет, что во время пикета полиция задержала двух человек. Одного из них доставили в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.





Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что нашли материалы с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и пропагандой ЛГБТ*-тематики.





Roblox — игровая онлайн-платформа, основанная в 2006 году.





* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.