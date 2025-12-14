На пляже в Сиднее неизвестные открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее. Об этом сообщает Sydney Morning Herald. Всего на пляже находились около двух тысяч членов еврейской общины, они собрались на мероприятие, посвященное празднику Ханука.





Местные жители рассказали, что слышали до 50 выстрелов.





«Я видел по меньшей мере 10 человек на земле и повсюду кровь», — заявил один из очевидцев журналистам.





По информации Guardian Australia, полиция задержала двоих человек и призвала жителей и туристов избегать этого района.





Издание News.com.au сообщает, что жертвами стали 10 человек, порядка 60 человек получили ранения. Власти Австралии эту информацию не подтверждали.