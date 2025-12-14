В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ

Более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на высоковольтную линию, идущую из Крыма, сообщил губернатор Владимир Сальдо.





Он подчеркнул, что удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи Джанкой — Мелитополь.





«В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований», — написал Сальдо в Telegram-канале.





Электроснабжение восстанавливают по резервной схеме, идет поэтапное включение всех абонентов, отметил он.





Об отключении электроснабжения также сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, атака беспилотников ВСУ повредила объект магистральной электросети. Без света остаются около 30 тысяч абонентов.