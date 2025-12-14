Два человека погибли, девять ранены в результате стрельбы в Брауновском университете США

Два человека погибли, девять ранены при стрельбе в одном из самых престижных вузов США — Брауновском университете (Провиденс, штат Род-Айленд).





Неизвестный открыл огонь в одном из учебных помещений. В вузе проходили экзамены.





Стрелок — мужчина, ему может быть около 30 лет. Он был одет в черное. Возможно, на нем была камуфляжная маска. В последний раз его видели, когда он уходил пешком. Власти считают, что нападавший использовал пистолет, пишут СМИ.





Изначально полиция задержала человека по подозрению в причастности к стрельбе, но позже отпустила, так как он не имел отношения к нападению.





После стрельбы полицейские проверили учебные здания и дворы в окрестностях. На месте происшествия работают более 400 правоохранителей, в том числе ФБР.