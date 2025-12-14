Новости
Минобороны России сообщило об уничтожении 235 украинских беспилотников за ночь
В Волгоградской области загорелась нефтебаза, также дрон перехватили на подлете к Москве undefined
В Минобороны России заявили, что в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, 141 дрон был сбит с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря. 


Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он. 


В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возник пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.


В Краснодарском крае обломки беспилотников упали в двух местах в Северском районе, сообщил региональный оперштаб. В одном случае  произошел пожар в огороде частного домовладения, в другом доме фрагменты беспилотников выбили окна.

