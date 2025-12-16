Новости
Новости 18+
St
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова
18+
Его обвиняют в «незаконном пересечении границы» undefined
Новости

СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Его обвиняют в «незаконном пересечении границы»

СБУ объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Его данные внесены в базу разыскиваемых лиц, сообщает РИА Новости на ссылкой на официальные источники.


Согласно базе данных розыска, информация о нем была добавлена еще 30 октября, но стала общедоступной только сегодня. Также в розыск был ранее объявлен рэпер Тимати (Тимур Юнусов).


Офис генерального прокурора Украины 28 октября объявил о заочном обвинении Филиппа Киркорова. Служба безопасности Украины инкриминирует ему незаконное пересечение границы на присоединенные к России территории с целью «нанесения ущерба национальным интересам Украины».


Президент Украины Владимир Зеленский ранее лишил Киркорова государственных наград. Кроме того, певец уже 10 лет числится в базе данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#розыск #сбу #филипп киркоров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...