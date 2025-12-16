СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

СБУ объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Его данные внесены в базу разыскиваемых лиц, сообщает РИА Новости на ссылкой на официальные источники.





Согласно базе данных розыска, информация о нем была добавлена еще 30 октября, но стала общедоступной только сегодня. Также в розыск был ранее объявлен рэпер Тимати (Тимур Юнусов).





Офис генерального прокурора Украины 28 октября объявил о заочном обвинении Филиппа Киркорова. Служба безопасности Украины инкриминирует ему незаконное пересечение границы на присоединенные к России территории с целью «нанесения ущерба национальным интересам Украины».





Президент Украины Владимир Зеленский ранее лишил Киркорова государственных наград. Кроме того, певец уже 10 лет числится в базе данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец».