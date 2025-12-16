Стало известно, что означают надписи на шлеме и одежде ученика, который напал на школу в Подмосковье

Daily Storm проанализировал надписи на шлеме и одежде подростка, напавшего на школу в Одинцовском районе Подмосковья. Выяснилось, что они связаны с манифестом Брейвика, лозунгами No Lives Matter и символикой язычников-националистов.





Батаклан — серия террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года, организованных ИГИЛ*. Тогда погибли более 80 человек.





Natural selection — классический лозунг скулшутеров, отсылка к футболке одного из колумбайнеров**.





13/52 — числовой код, используемый белыми супремасистами (идеологи расового превосходства) для пропаганды расизма. Основан на ложных утверждениях о том, что афроамериканцы составляют 13% населения и совершают 52% убийств.





2083 — манифест норвежца Андерса Брейвика, который устроил несколько терактов и убил десятки человек, за что получил 21 год тюрьмы. Брейвик до совершения теракта в 2011 году выложил в Интернете 1500-страничный манифест, в котором изложил свои взгляды. Согласно его воззрениям, Норвегия и весь западный мир находятся в состоянии войны с мусульманами, а европейцы, которые «слишком мягко» относятся к иммиграции, являются предателями.





SYGAOWN — Stop Your Genocide Against Our White Nations (отсылка к шутингу в Баффало в 2022-м).





Фраза Well I had to do it because somebody had to do something... — отсылка к Дилану Руфу, который в 2015-м расстрелял девятерых прихожан церкви в Чарльстоне. Его приговорили к смертной казни.





Руна Одал — популярный символ у язычников-националистов. Использовала в свое время одна из дивизий СС.





No Lives Metter (надпись на футболке и патч на бронежилете) — организация, выступающая за насилие и уничтожение человечества. Связана с неонацистской «Маньяки: культ убийства»**. По данным Генпрокуратуры РФ, организация создана на Украине.





*международная террористическая организация, запрещенная в России

**признаны террористическими организациями и запрещены на территории РФ