«Какой я лох, Боже»: появилось полное видео нападения подростка на школу в Подмосковье

В Сети появилось полное видео нападения ученика с ножом на Успенскую школу в Подмосковье. На кадрах видно, что подросток несколько минут готовился к нападению в школьном туалете.





Он снимал все происходящее на телефон. Сначала ученик пришел в туалет и начал переодеваться, у него было несколько пакетов и рюкзак. На видео видно, что ученик принес с собой нож, перчатки, маску, а также замотанные предметы, которые внешне напоминают самодельное взрывное устройство. Он сложил их в рюкзак и отправился ходить по школе в поисках конкретной учительницы. Сначала подросток зашел в один кабинет, где проходил урок.





«Спокойно, вы все правильно понимаете. Сегодня нет в школе класса? <...> Я не помню, как учительницу зовут. Такая темная. <...> Извините», — сказал подросток.





Учительница вышла за нападавшим и попросила его отправиться к охране и убрать холодное оружие, на что подросток ответил отрицательно и сказал, что ему «все равно пожизненно сидеть». Также она спросила у него о том, что он собирается делать, на что нападавший ответил «догадайтесь».





После этого подросток несколько раз назвал себя «лохом», так как понял, что не сможет сегодня найти нужный ему класс и учительницу. В какой-то момент ему на пути попались несколько учеников младше его на несколько лет, они подошли к нападавшему и спросили, настоящее ли у него оружие, на что тот призвал их отойти, иначе он с ними расправится.





В итоге подросток встретил учительницу начальных классов вместе с ее учениками и спросил у нее, кто она по национальности. В этот момент сзади к нападавшему побежал охранник и потребовал убрать нож, однако подросток распылил ему перцовый баллончик в глаза и ударил ножом в спину.





После этого в коридоре началась паника, учительница закрылась с учениками в кабинете, однако один мальчик не успел спрятаться. Нападавший побежал за ним, ребенок упал на лестнице, тогда подросток распылил ему в глаза баллончик и несколько раз ударил ножом в шею.





Daily Storm также проанализировал надписи на шлеме и одежде подростка. Выяснилось, что они связаны с манифестом Брейвика, лозунгами No Lives Matter и символикой язычников-националистов.