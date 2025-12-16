Тихоня-националист, прогульщик уроков и любитель оружия: что известно о подростке, устроившем резню в школе Подмосковья

Подросток, устроивший утром 16 декабря резню в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа (Московская область), не был замечен в хулиганстве и не «кошмарил» ранее детей. Об этом Daily Storm сообщил один из педагогов этого учебного заведения. Подросток убил четвероклассника и ранил еще несколько человек, включая охранника.





Cелфи на фоне тела четвероклассника





«Я его плохо знаю. Не особо обращал он ранее на себя внимание. Я не слышала, чтобы он был хулиган. Сейчас выясняют коллеги, что за мальчик это. Все шокированы», — заявила собеседница.





Свои действия, включая момент убийства школьника, 15-летний подросток снимал на видео. Он, как пишет «112», изготовил предмет, похожий на СВУ. Вероятнее всего, девятиклассник мог взять устройство с собой в школу.





Напавший был оперативно задержан. После убийства школьника он сделал селфи на фоне жертвы.





«Ничьи жизни не важны»





Daily Storm расшифровал надписи на шлеме и одежде напавшего на школу.





Батаклан — серия террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года, организованных ИГИЛ*. Тогда погибли более 80 человек.





Natural selection — классический лозунг скулшутеров, отсылка к футболке одного из колумбайнеров**.





13/52 — числовой код, используемый белыми супремасистами (идеологи расового превосходства) для пропаганды расизма. Основан на ложных утверждениях о том, что афроамериканцы составляют 13% населения и совершают 52% убийств.





2083 — манифест норвежца Андерса Брейвика, который устроил несколько терактов и убил десятки человек, за что получил 21 год тюрьмы. Брейвик до совершения теракта в 2011 году выложил в Интернете 1500-страничный манифест, в котором изложил свои взгляды. Согласно его воззрениям, Норвегия и весь западный мир находятся в состоянии войны с мусульманами, а европейцы, которые «слишком мягко» относятся к иммиграции, являются предателями.





SYGAOWN — Stop Your Genocide Against Our White Nations (отсылка к шутингу в Баффало в 2022-м).





Фраза Well I had to do it because somebody had to do something... — отсылка к Дилану Руфу, который в 2015-м расстрелял девятерых прихожан церкви в Чарльстоне. Его приговорили к смертной казни.





Руна Одал — популярный символ у язычников-националистов. Использовала в свое время одна из дивизий СС.





На футболке подростка и патче на бронежилете также было написано No Lives Matter — ничьи жизни не важны. No Lives Matter — организация, выступающая за насилие и уничтожение человечества. Связана с неонацистской «Маньяки: культ убийства»***. По данным Генпрокуратуры России, эта организация была создана на Украине.





В МВД уже подтвердили, что напавший девятиклассник являлся приверженцем деструктивного молодежного течения.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «приготовление к преступлению и покушение на преступление».





Хотел убить учительницу математики, но не нашел ее





Целью подростка была 29-летняя учитель математики, пишут Telegram-каналы. Женщина была замещающим преподавателем в классе Василия (имя изменено) и систематически отчитывала его за неуспеваемость.





По словам других детей, у подростка с новым педагогом не сложились отношения — из-за неуспеваемости, его плохого поведения и отказа выполнять домашнее задание.





Мария — преподаватель начальных классов, поэтому подросток и искал ее в крыле для младшеклассников. Но не нашел — ранил охранника и убил ученика четвертого класса, который пытался убежать по лестнице.





Перед тем как расправиться с ребенком, Василий бежал за ним с ножом и выкрикивал националистические лозунги.





Неделю готовился к нападению и шутил про нацистов





За это время, как сообщает канал «Плохие новости», школьник написал манифест «Мой гнев» на 11 страниц и прислал его одноклассникам. В тексте подросток писал о том, как ненавидит общество, разделял людей на национальности и религии. Сверстники его не поняли и обозвали в чате.





Перед нападением парень перестал посещать учебное учреждение. Одноклассники рассказали каналу «Осторожно, новости», что не видели Василия в школе последние несколько недель.





По их словам, он ранее «вроде вел себя нормально», был «тихим и спокойным и со стороны был совершенно адекватным». Юноша учился на тройки и четверки, но, как отмечают его сверстники, «часто шутил про нацистов».





«Увлекался оружием и военной тематикой. Друзья были, но немного и чаще всего по интернету. Все было нормально, он с нами смеялся, общался хорошо», — признались одноклассники нападавшего.





Один из учителей также подтвердил, что Василий был тихим и последний месяц прогуливал уроки. По утверждению педагога, который преподает историю, с начала второй четверти успеваемость подростка упала, он перестал посещать занятия.





Сейчас правоохранители изучают соцсети нападавшего, чтобы установить причины трагедии. Будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую. Также прокуратура оценит действия должностных лиц после нападения подростка в школе.





* ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещенная в России

* * «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ

*** Верховный суд России признал террористическим движение «Маньяки: культ убийства» и запретил деятельность организации на территории РФ