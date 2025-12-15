Спасти нельзя отстреливать: как решить проблему нападения бродячих собак-трупоедов в новых регионах РФ

Жители новых регионов России жалуются на нападения бродячих собак. Особенно опасны животные, которых оставили одних после начала СВО: от голода они стали есть тела убитых. Жалобы на нападения псов на людей подтверждает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он допускает, что единственным способом решения проблемы может стать отстрел сбивших в стаи бродячих собак.





У властей присоединившихся территорий больше полномочий по урегулированию этого вопроса в сравнении с другими субъектами, ведь здесь пока не действует закон об ответственном обращении с животными. Кроме того, главы новых регионов могут ввести режим экстраординарной ситуации для отлова и усыпления агрессивных животных, заявили в Госдуме.





Случаи нападений





В конце октября 2025-го на прямой линии с главой Запорожской области местная жительница пожаловалась: когда она вместе с дочкой ездит на скутере, их регулярно преследуют собаки. Большое число питомцев оставили люди после начала спецоперации. Они сбились в стаи и стали жить в лесах у линии боевого столкновения, но возвращаются в населенные пункты, отметил губернатор.





Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции рассказал Daily Storm, что некоторые оставленные домашние животные — причем не только собаки — от голода начинают поедать тела убитых. «В Донбассе, в ЛНР, вообще по всему фронту — собаки едят трупы. Не только собаки едят трупы — и свиньи брошенные этим не брезгуют, так сказать», — говорит боец.

По его мнению, тут поможет только истребление опасных животных: «На фронте таких собак просто нужно отстреливать, потому что собака не воспринимает тебя как друга. Собака воспринимает тебя как еду. Единственная защита — это отстрел».





В конце ноября основательница АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова сообщила , что в городе Алчевске в ЛНР ребенка покусала стая агрессивных собак, от которой он еле убежал.





«И это один из эпизодов. Почти каждый день фиксируются нападения бродячих псов на людей <...>, — рассказала Кашеварова. — Откуда взялась проблема: люди покидают свои дома, погибают, животные остаются бесхозными. Псы идут к людям с фронтовых территорий, часть животных от голода глодают тела убитых. Потом они все сбиваются в стаи. Их никто не кормит, ими никто не занимается, они уже пробовали человеческое мясо. Голодные и агрессивные, они нападают на человека».





О случаях нападения бродячих псов в ДНР СМИ писали еще в 2023 году. Тогда же глава республики Денис Пушилин поручил главам городов взять на личный контроль работу по отлову и стерилизации бездомных животных. Но агрессивные бродячие животные остаются в республике до сих пор — в декабре 2025 года об этом жителей предупредила администрация Волновахского муниципального округа.





«Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже две-три собаки. Не игнорируйте правила безопасности с безнадзорными и бродячими собаками. В случае нападения или обнаружения бродячих и одичавших собак сообщите на горячую линию 113!» — призвали местные власти.





Можно ли определить, какая бродячая собака пробовала человеческое мясо?





Нет внешних признаков, по которым можно отделить трупоеда от обычного бродячего пса, говорит военнослужащий из зоны СВО.





«Как их предугадать и предопределить? Такого навыка у меня нет, к сожалению. И как выделить какие-то особенности, тоже не могу сказать, — посетовал боец. — Если собака попробовала труп человека и для нее это показалось вкусным, то высока вероятность, что она будет продолжать это делать и будет жить среди людей, никак не воздействуя на них. А если собака научится уничтожать человека и потом употреблять в пищу, то это уже несет опасность. То есть человек для нее становится жертвой, источником питания, на которого она уже будет охотиться».





Президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский тоже указывает, что по внешнему виду псов нельзя наверняка определить, насколько они опасные. «Нет, по бродячей собаке вы не определите», — отвечает он.





Люди не находятся в пищевой цепи у собак, поэтому специально на нас нападать они не будут, подчеркивают ветеринары.





«Напасть могут, чтобы территорию свою защищать, свое потомство. Нападение — защитный механизм. А когда человечиной начинает собака питаться — это какие-то экстремальные условия. Например, когда хозяин дома умер, родственников нет. И в итоге нашли собаку, которая обглодала труп хозяина. Здесь уже обычные инстинкты выживания начинают включаться: совершенно домашняя собачка может от голода обезуметь и начать грызть мертвое тело хозяина. То же самое, к сожалению, может быть в зоне боевых действий», — объяснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.





Контакт с бродячими собаками всегда опасен. Через укус пес может заразить человека зоонозами (инфекционными или паразитарными заболеваниями, которые передаются людям от животных), предупреждают ветеринары. Из наиболее опасных — бешенство, которое может привести к смертельному исходу, а также инфекция лептоспироз, которая может сделать человека инвалидом.