Спасти нельзя отстреливать: как решить проблему нападения бродячих собак-трупоедов в новых регионах РФ

Жители новых регионов России жалуются на нападения бродячих собак. Особенно опасны животные, которых оставили одних после начала СВО: от голода они стали есть тела убитых. Жалобы на нападения псов на людей подтверждает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он допускает, что единственным способом решения проблемы может стать отстрел сбивших в стаи бродячих собак.
У властей присоединившихся территорий больше полномочий по урегулированию этого вопроса в сравнении с другими субъектами, ведь здесь пока не действует закон об ответственном обращении с животными. Кроме того, главы новых регионов могут ввести режим экстраординарной ситуации для отлова и усыпления агрессивных животных, заявили в Госдуме.
Случаи нападений
В конце октября 2025-го на прямой линии с главой Запорожской области местная жительница пожаловалась: когда она вместе с дочкой ездит на скутере, их регулярно преследуют собаки. Большое число питомцев оставили люди после начала спецоперации. Они сбились в стаи и стали жить в лесах у линии боевого столкновения, но возвращаются в населенные пункты, отметил губернатор.
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции рассказал Daily Storm, что некоторые оставленные домашние животные — причем не только собаки — от голода начинают поедать тела убитых. «В Донбассе, в ЛНР, вообще по всему фронту — собаки едят трупы. Не только собаки едят трупы — и свиньи брошенные этим не брезгуют, так сказать», — говорит боец.
По его мнению, тут поможет только истребление опасных животных: «На фронте таких собак просто нужно отстреливать, потому что собака не воспринимает тебя как друга. Собака воспринимает тебя как еду. Единственная защита — это отстрел».
В конце ноября основательница АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова сообщила, что в городе Алчевске в ЛНР ребенка покусала стая агрессивных собак, от которой он еле убежал.
«И это один из эпизодов. Почти каждый день фиксируются нападения бродячих псов на людей <...>, — рассказала Кашеварова. — Откуда взялась проблема: люди покидают свои дома, погибают, животные остаются бесхозными. Псы идут к людям с фронтовых территорий, часть животных от голода глодают тела убитых. Потом они все сбиваются в стаи. Их никто не кормит, ими никто не занимается, они уже пробовали человеческое мясо. Голодные и агрессивные, они нападают на человека».
О случаях нападения бродячих псов в ДНР СМИ писали еще в 2023 году. Тогда же глава республики Денис Пушилин поручил главам городов взять на личный контроль работу по отлову и стерилизации бездомных животных. Но агрессивные бродячие животные остаются в республике до сих пор — в декабре 2025 года об этом жителей предупредила администрация Волновахского муниципального округа.
«Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже две-три собаки. Не игнорируйте правила безопасности с безнадзорными и бродячими собаками. В случае нападения или обнаружения бродячих и одичавших собак сообщите на горячую линию 113!» — призвали местные власти.
Можно ли определить, какая бродячая собака пробовала человеческое мясо?
Нет внешних признаков, по которым можно отделить трупоеда от обычного бродячего пса, говорит военнослужащий из зоны СВО.
«Как их предугадать и предопределить? Такого навыка у меня нет, к сожалению. И как выделить какие-то особенности, тоже не могу сказать, — посетовал боец. — Если собака попробовала труп человека и для нее это показалось вкусным, то высока вероятность, что она будет продолжать это делать и будет жить среди людей, никак не воздействуя на них. А если собака научится уничтожать человека и потом употреблять в пищу, то это уже несет опасность. То есть человек для нее становится жертвой, источником питания, на которого она уже будет охотиться».
Президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский тоже указывает, что по внешнему виду псов нельзя наверняка определить, насколько они опасные. «Нет, по бродячей собаке вы не определите», — отвечает он.
Люди не находятся в пищевой цепи у собак, поэтому специально на нас нападать они не будут, подчеркивают ветеринары.
«Напасть могут, чтобы территорию свою защищать, свое потомство. Нападение — защитный механизм. А когда человечиной начинает собака питаться — это какие-то экстремальные условия. Например, когда хозяин дома умер, родственников нет. И в итоге нашли собаку, которая обглодала труп хозяина. Здесь уже обычные инстинкты выживания начинают включаться: совершенно домашняя собачка может от голода обезуметь и начать грызть мертвое тело хозяина. То же самое, к сожалению, может быть в зоне боевых действий», — объяснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Контакт с бродячими собаками всегда опасен. Через укус пес может заразить человека зоонозами (инфекционными или паразитарными заболеваниями, которые передаются людям от животных), предупреждают ветеринары. Из наиболее опасных — бешенство, которое может привести к смертельному исходу, а также инфекция лептоспироз, которая может сделать человека инвалидом.
Что делают власти новых регионов? Пример Запорожской области
В конце октября 2025 года глава Запорожской области Балицкий на прямой линии отмечал, что хочет на уровне руководства страны добиться разрешения на отстрел бродячих собак в регионе.
«Сам всегда был противником, чтобы негуманно относиться, но другого выхода в нынешней ситуации нет. Надо думать о людях или о законодательстве, которое нам это не позволяет делать», — заявил тогда губернатор.
Власти региона сказали Daily Storm, что за 2025 год не зафиксировали обращений, связанных с нападениями именно бродячих собак. Имеющиеся данные относятся к укусам со стороны домашних и диких животных. «На 10.12.2025 было зарегистрировано всего 1540 обращений по укусам, из них 1502 обращения – по укусам домашними животными, 38 обращений — по укусам дикими животными», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Закон «Об ответственном обращении с животными» не будет действовать в регионе до 1 января 2028 года, также указали в администрации.
Местные власти готовят собственные нормативные правовые акты. Так, был создан проект регионального закона «Об обращении с животными без владельцев и наделении отдельными государственными полномочиями органов местного самоуправления на территории Запорожской области». Он передаст полномочия по отлову, стерилизации, вакцинации, выпуску в среду обитания (ОСВВ) органам местного самоуправления.
«Налаживается взаимодействие с зоозащитными организациями, работающими в сфере обращения с безнадзорными животными, и ветеринарными клиниками для формирования сети исполнителей мероприятий ОСВВ», — добавили в пресс-службе главы региона.
Как спасти людей от агрессивных животных?
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обращает внимание, что закон об ответственном обращении с животными пока не действует в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Условия этого закона просто невозможно исполнить, поскольку в ряде территорий ведутся боевые действия, поясняет парламентарий.
Поэтому у властей новых регионов больше полномочий по урегулированию этой проблемы, подчеркивает он.
«Там пока введен мораторий, потому что закон там невозможно применять, потому что там на многих территориях идут боевые действия. И как можно там этот закон исполнить со строительством приютов, с вакцинацией, стерилизацией, пристройством?! Куда там! Поэтому на самом деле там все зависит от региональных администраций. Они вправе реализовывать мероприятия по контролю численности», — продолжает депутат.
Особо опасны животные, которые попробовали человеческое мясо, тоже отмечает Бурматов.
«Там есть животные, которые уже попробовали человеческое мясо, потому что они питаются понятно где: там, где идут интенсивные боевые действия... И это очень тяжелая ситуация! Поэтому сейчас у властей региональных этих четырех субъектов есть все полномочия», — еще раз обращает внимание первый замглавы комитета Госдумы по экологии.
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский напоминает, что агрессивные собаки встречаются по всей стране. Для борьбы с ними нужно менять законодательство, считает он, ведь принятый закон об ответственном обращении с животными не позволяет даже как следует защититься от зверя.
«Главная проблема — это закон, который позволяет бездомным собакам жить в вашем подъезде, на детской площадке, нападать на ваших детей, на вас. А вы при этом даже отогнать собак бездомных не можете, потому что закон не позволяет вам это делать, иначе вы будете нести ответственность вплоть до уголовной», — посетовал Уражевский.
Глава рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту людей от нападения животных, Нина Останина предлагает радикальное решение проблемы для всей страны, не только для новых регионов. Она тоже говорит, что смертельные случаи нападения собак происходят по всей России.
Депутат хочет ввести единый федеральный закон, по которому бездомных бродячих псов не должно быть ни в одном регионе. Их необходимо отлавливать и помещать в пункт временного содержания. Региональные власти будут решать, в течение какого времени животных будут содержать в таких местах. Если в отведенное время собаку не забрали домой или в приют, ее придется усыпить, рассказала подробности Останина.
«Речь идет о гуманных способах усыпления животного, которое оказалось никому не нужным, но на улице оно быть не должно», — убеждена парламентарий.
Кроме того, главы новых регионов сейчас могут ввести режим экстраординарной ситуации для борьбы с агрессивными псами, заключает Останина: «Ничто не мешает губернатору ввести сейчас режим экстраординарной ситуации, который дает ему право на отлов собак и на их усыпление».