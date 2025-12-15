Отличник, не хулиган, но ни с кем не дружил: педагоги и дети рассказали о школьнике, изрезавшем учительницу в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга ученик 9-го класса напал с ножом на учительницу математики, после чего хотел совершить суицид. Подросток и женщина были госпитализированы. Состояние педагога, получившего несколько ударов ножом, удалось стабилизировать, рассказала Daily Storm одна из коллег пострадавшей.





По словам сотрудницы учебного заведения, мальчик не вел себя в школе вызывающе и не состоял на учете. Денис (имя изменено) показывал хорошие результаты в учебе, а его мама была учительницей в этой школе, уточнила собеседница.





«Девиантного поведения за ним до этого случая с нападением не наблюдалось. В целом обычный ученик. Мы все в шоке. Состояние коллеги, слава богу, улучшилось и стабилизировалось. Она под наблюдением врачей», — сказала нашему изданию педагог.





Инцидент произошел 15 декабря. Ученик не менее трех раз ударил учительницу ножом, который принес с собой в школу, уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.





В ведомстве сообщили, что потерпевшей сейчас оказывают помощь медики. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство».





«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавили в петербургском главке Следственного комитета.





О напавшем на педагога известно, что он воспитывался без отца. Подросток не хотел ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мама, пишут Telegram-каналы.





Мать-учительница договорилась с коллегой, чтобы сын исправил оценку за контрольную. Но вместо этого школьник пронес в учебное учреждение нож и во время занятий ударил им в спину преподавательницу. Осознав, что натворил, он попытался нанести увечья себе. Ему, как и раненой учительнице, была оказана помощь.





Нападавшего называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте, а у его матери — 20-летний педагогический стаж. Семья переехала в Петербург из Тверской области в 2020 году.





Денис всегда хорошо учился, но друзей у него не было, он практически ни с кем не общался, рассказали его сверстники. Они прозвали товарища «маменькиным сынком». О планах нападения на учительницу мальчик ни с кем делился.





В самом учебном заведении после чрезвычайного происшествия детей заперли в спортзале в целях безопасности. Но сейчас, как сообщили Daily Storm в приемной руководства школы, все занятия идут по плану. По словам очевидцев, у здания учреждения после ЧП больше часа стояла скорая и до сих пор находятся правоохранители.





В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной заявили Daily Storm, что в курсе произошедшего и держат историю на контроле, но от детальных комментариев по горячим следам воздержались. Известно, что жизням и подростка, и его жертвы ничего не угрожает.