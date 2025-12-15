Новости
Мороз виноват: власти кузбасского поселка нашли причину установки «облысевшей» елки
По версии чиновников, дерево пострадало от холодов, а не от неудачной транспортировки Коллаж: Daily Storm
Общество

В кузбасском поселке Шалым установили новогоднюю елку, у которой отпала половина ветвей. В местной администрации Daily Storm объяснили, что дерево установили на главной площади, чтобы его было проще восстановить после неудачной перевозки.


«Ее [елку] установили, чтобы удобнее было приводить ее в порядок, уже в таком, стоячем положении, а не лежа на одной стороне. Ее повредили при транспортировке… При перевозке часто такое бывает: был мороз, и при морозе ветки ломаются», — ответили Daily Storm в местной администрации.


Жители поселка Шалым Кемеровской области решили самостоятельно починить ель — отпавшие ветви прикручивают к дереву с помощью проволоки. Видео с отремонтированным деревом опубликовано в местном паблике в соцсетях.


Это не первый случай, когда в Кузбассе устанавливают сломанное новогоднее дерево. Как сообщали СМИ, 28 ноября в городе Березовском на главной площади местные власти поставили ободранную ель. В социальных сетях горожане сравнивали ее «с туалетным ершиком».

