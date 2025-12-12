«Если решат — пусть исключают»: режиссер Сокуров отреагировал на слухи об отстранении из СПЧ после диалога с Путиным

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на слухи о якобы своем отстранении из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте после недавнего диалога с Владимиром Путиным. О том, что к деятелю культуры якобы могут быть применены санкции, написали ряд Telegram-каналов со ссылками на свои источники.





Режиссер в комментарии Daily Storm был немногословен и отказался рассуждать про слухи о себе.





«Если решат исключить меня из СПЧ — пусть исключают. Я не могу комментировать эти слухи. Не надо ко мне с этим обращаться», — заявил Сокуров.





Александр Сокуров вошел в состав СПЧ в декабре 2018 года. Режиссер рассказал RTVI, что на заседании 9 декабря 2025-го во время разговора с Путиным он бы хотел обсудить «миллион вопросов», но старался говорить лишь о «самом чувствительном».





В итоге Сокуров коснулся судьбы «Ленфильма», пожаловался на повышение коммунальных платежей в Петербурге. Он также затронул тему иноагентов и цензуры, выразив мнение, что в России «не умеют обращаться со сложными людьми» и избегают политических дискуссий с молодежью.





Кроме того, режиссер упомянул запрет одной из своих картин без объяснения причин. Российский лидер ответил, что не слышал о подобном в отношении Сокурова, но пообещал созвониться с ним.





Режиссер после заседания СПЧ признался RTVI, что у него после разговора с главой государства сложилось впечатление, что по вопросам, которые были им озвучены, в будущем «могут произойти какие-то изменения». Как подчеркнул Сокуров, это нужно не только ему, но и его молодым коллегам.





Постановщик также рассказал, что звонка от Путина пока не было. По его мнению, это связано с тем, что президенту «были сообщены факты, которые ему нужно еще проверить, перепроверить».