Хватит только на две квартиры Долиной: сколько государство выплатило людям, купившим жилье у мошенников

С 2015 года в России действует закон, обещающий защиту добросовестным покупателям квартир, потерявшим жилье из-за мошенников. Государство должно компенсировать им утраченные деньги, но за 10 лет судами первой инстанции присуждено всего около 200 миллионов рублей — сумма, которая едва заметна на фоне масштаба проблемы. Кто на самом деле может добиться выплат и станет ли этот механизм спасением для жертв «эффекта Долиной» — разбирался Daily Storm.





Почему государство платит за неудачные покупки





Весной 2024 года в один из судов Нижнего Новгорода поступил гражданский иск от Инги А. к Министерству финансов РФ. Из материалов дела следует, что в марте 2021 года она купила квартиру. Как стало известно позднее, Инга и человек, продавший ей жилье, стали жертвами мошенников.





Еще в 2017-м злоумышленники подделали паспорт изначального собственника и выставили квартиру на продажу. С того момента жилплощадь прошла несколько сделок. Инга же стала последней покупательницей.





О том, что квартира оказалась предметом преступной схемы, узнал и первоначальный владелец. Он написал заявление в полицию, в связи с чем правоохранители возбудили уголовное дело.





Разбирательства длились несколько лет. В результате участники мошеннической схемы получили сроки, собственнику вернули жилье, а вот Инга осталась без 3,3 миллиона рублей. Взыскать деньги с мошенников она не смогла, поэтому пошла в суд и подала иск к Министерству финансов. Суд признал ее добросовестным покупателем и обязал государство возместить 4,3 миллиона рублей (такова кадастровая стоимость недвижимости).





Женщина воспользовалась правом, которое ей как добросовестному приобретателю положено по федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости».





Как отметила юрист Елена Рудакова, если квартира попала к честному покупателю через мошенников, то он может подать иск к государству о компенсации потерянных денег.





Право на компенсацию действует не всегда. Оно применяется только в том случае, когда прежний владелец оспорил продажу «помимо воли» собственника или от лица, которое не имело право продавать недвижимость (статья 302 Гражданского кодекса РФ).





Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш, имеются в виду ошибки госслужб и схемы с фальшивыми бумагами.





«Очень много вообще разных историй, когда, например, человека выписывают из квартиры по соцнайму. Без его ведома приватизируют жилье и потом продают», — дополнила слова законотворца юрист Елена Кульпина.





Эксперт продолжила, что сначала добросовестный покупатель должен через приставов попытаться вернуть деньги с мошенников. Если не получится, он подает в суд на Минфин РФ.





Обманутому покупателю должны компенсировать утрату жилого помещения. Выплатить могут сумму, потраченную на покупку, или соответствующую кадастровой стоимости (статья 68.1 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).