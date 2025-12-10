Член СПЧ Ева Меркачева рассказала, кого включит в списки для «новогоднего помилования» Путиным

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева рассказала Daily Storm, кого она включит в списки для «новогоднего помилования», которые будут у Владимира Путина. По ее словам, она оперативно обсудит этот вопрос с коллегами-правозащитниками и Федеральной службой исполнения наказаний, чтобы успеть к праздникам помочь людям.





«Думаю, здесь не обойтись без помощи ФСИН, потому что у них эти люди. Это могут быть и осужденные впервые, и осужденные за ненасильственные преступления, или за нетяжкие. Потому что если мы про все эти факторы говорим, то совсем маленькая категория получится. У нас к реальному сроку за нетяжкие и ненасильственные преступления практически не осуждают — люди получают условку либо штраф», — пояснила Меркачева.





«Конечно, хочется, чтобы подключились правозащитные организации, которые бы помогли составить этот список, — призналась член СПЧ. — Думаю, надо составить максимально широкий такой список. Нужно понимать, что его все равно урежут. Пусть будет как можно больше конкретных фамилий!»





Как считает Меркачева, помилования достойны и журналистка Александра Баязитова, и осужденный за критику СВО Алексей Горинов.





«Я бы с удовольствием включила в список Баязитову. Потому что она больная — у нее сахарный диабет и куча всяких проблем со здоровьем. Что касается Горинова — думаю, надо всех инвалидов, которые впервые осуждены, освободить. Если мы себя считаем людьми — их нахождение там [в тюрьме] должно восприниматься болезненно. Наказание чрезмерно всегда, если оно по отношению к больным людям. Крайне важно их максимально освободить», — полагает Меркачева.





Ранее, 9 декабря, на заседании СПЧ Меркачева предложила Путину помиловать тех, кто впервые осужден за нетяжкие и ненасильственные преступления. Президент в ответ пообещал рассмотреть эту возможность и попросил направить ему предложения. «Хорошо, я обязательно посмотрю», — пообещал правозащитнице российский лидер.





Путин в декабре 2024 года помиловал четырех осужденных женщин из Курской области. Они получили условный приговор за преступления небольшой или средней степени тяжести. У всех них растут несовершеннолетние дети, а одна из осужденных — инвалид I группы.